“Uno tiene que tener la piel gruesa”, David Zepeda se pronuncia sobre la relación con la prensa

A propósito de los recientes conflictos del novio de Susana Zabaleta con la prensa, David Zepeda alzó la voz y se pronunció sobre el respeto; esto fue lo que dijo.

A propósito de los recientes conflictos del novio de Susana Zabaleta con la prensa, David Zepeda alzó la voz y se pronunció sobre el respeto y la buena relación que debe existir entre las celebridades y los medios. Esto fue lo que dijo.

