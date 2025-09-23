Esto dijo la prensa colombiana por la muerte de B King y Regio Clown en México: “Chapulines”

La desaparición de B King y Regio Clown tuvo un desenlace fatal, pues sus cuerpos fueron encontrados en el Estado de México con aparentes señales de violencia. Esta noticia despertó indignación en Colombia, donde colegas han expresado sus condolencias por la muerte de los músicos, mientras que en los medios ya se abordan distintas versiones sobre lo sucedido.

Un aspecto que resultó extraño para las autoridades consulares colombianas en México, es el hecho de que los artistas habían desaparecido en Polanco CDMX y aparecieron muertos en el Edomex. Lo que, según compartieron para Blu Radio, podría ser indicio de que este crimen fue planeado con una estructura de alta complejidad.

Instagram / @bkingoficial, @regioclownn Se han manejado diversas versiones no oficiales sobre la muerte de B King y Regio Clown

Otra de las publicaciones que ha centrado su atención en este crimen es El Colombiano, el cual señaló que al momento de que se hallaron sus restos, cerca de B King y Regio Clown había un mensaje llamándolos “Chapulines”, supuestamente firmado por La Familia Michoacana, a la que describieron como una de las bandas más violentas de México. Asimismo, mencionaron que los músicos colombianos fueron señalados como vendedores de drogas.

¿B King estaba vinculado con el narcotráfico?

Luego de que resurgieran una serie de declaraciones en las que Bayron Sánchez Salazar —nombre real de B King— revelara que tenía una relación cercana con Camilo Torres Martínez alías “Fritanga”, Caracol señaló que el propio artista llegó a decir públicamente que había visto personalmente la detención del capo.

“Tenía 18 años cuando lo capturaron. Para mí fue mal hecho porque había menores de edad y sacaron armas largas. Nos pasaron muchas cosas que no nos tenían que pasar”, recopiló el medio.

Instagram / @bkingoficial, Policía Nacional de Colombia En el pasado, B King habló sobre su relación con “Fritanga”, un narcotraficante colombiano

Sobre esta especulación, cabe recordar que Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pidió la cooperación del gobierno de Claudia Sheinbaum para resolver el caso y detectar posibles conexiones criminales.

Sin embargo, un comunicado de los representantes de B King pidieron no caer en especulaciones ni anticiparse a ningún veredicto.

La presunta venganza pasional contra B King que afectó a Regio Clown

Una teoría más que ha tomado fuerza en las últimas horas sobre el asesinato de B King es una supuesta venganza orquestada por su expareja, la cual dejó como “daño colateral” a Regio Clown.

Este escenario comenzó a contemplarse luego de que trascendiera que una de las víctimas ya había expresado preocupación por su integridad. Según información recabada por El Tiempo, en mayo de 2025, Bayron Sánchez Salazar publicó un video en el que señalaba a Marcela Reyes por actos de intimidación y amenazas.

Sobre las motivaciones detrás de estas aparentes advertencias, se mencionó que era un intento para persuadirlo a no hablar nunca sobre el romance que sostuvieron durante seis años.

¿Quién mató a B King y Regio Clown?

Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los responsables del asesinato de los artistas colombianos. Por lo que se sigue una investigación para determinar qué fue lo que pasó y qué tan verídica es la presencia de la Familia Michoacana en el crimen; autoridades de México y Colombia estarían en comunicación, se informó.