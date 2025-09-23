El reto de La Granja VIP más difícil de cumplir para Mallezaa: ¿asco?

Mallezaa, la querida host digital de La Granja VIP que promete soltarte el chismecito digital de todo lo que ocurra en las transmisiones 24/7 de este increíble reality show de TV Azteca, aceptó que existe un reto campestre que se convertiría en todo un dolor de cabeza para ella: ¡entérate!

¿Qué reto de La Granja VIP es el más difícil para Mallezaa?

En una divertida charla con TV Azteca en la que Mallezaa habló de tu trabajo como la host digital de La Granja VIP, la adorada conductora que se encargará de pasarte chismes, links y hasta memes en plataformas como Instagram, Facebook y TikTok reconoció que, aunque no es granjera, hay un reto que a ella le costaría mucho trabajo cumplir.

Fiel a su estilo directo y sin filtros, Mallezaa reconoció que todo lo relacionado con el estiércol y los malos olores sí le ocasionaría auténticos dolores de cabeza ya que ella no soporta ninguna clase de hedor: ya sea en el corral o en la higiene personal de sus compañeros.

“Mi mayor reto sería todo lo que tenga que ver con el estiércol: definitivamente todo lo que tenga que ver con recoger, oler, maniobrar, hacer... no, es que yo soy muy sensible con los olores, entonces si algo me huele mal o si alguien no se baña... ¡iugh!”, nos explicó.

¡Es una suerte que Mallezaa no tenga que realizar esta desagradable labor para avanzar en La Granja VIP! Sin embargo, hay 16 celebridades anotadas para cumplir con estos retos e incluso mucho más ya que el premio final sí es bastante atractivo y bien vale la pena el sacrificio.

Otro que también “le sacó" a manejar estiércol fue Jawy Méndez , el exconcursante de MasterChef Celebrity que ahora va por ponerse las botas en La Granja VIP: “No quisiera levantar estiércol, no quisiera lavar los baños de nosotros mismos... supongo que se tiene que prender el fuego y todo eso, y no quisiera porque te apestas horrible”, reconoció... ¡qué tal!

¿Cuándo se estrena La Granja VIP en TV Azteca?