Luna Bella confiesa qué es lo único privado de su vida

La vida privada de los famosos puede estar totalmente expuesta y es por eso que muchos deciden utilizar un nombre artístico como una alternativa. Sin embargo, en algunos casos la intimidad absoluta parece imposible y sobre ese tema se ha expresado recientemente la actriz de contenido para adultos Luna Bella.

¿Kunno desmiente a Angela Aguilar?: El influencer destapa detalles TV Azteca [VIDEO] En Ventaneando, te mostramos las declaraciones que hizo el influencer Kunno sobre Angela Aguilar.

Luna Bella trasciende en el mundo de las producciones audiovisuales con contenido exclusivo para adultos pero, desde hace más de un año, su nombre y rostro tuvo un salto de popularidad por una gran polémica. La actriz grabó contenido en el Metro de la Ciudad de México (CMDX) por lo que las miradas hacia ella se multiplicaron.

¿Luna Bella puede cuidar su privacidad?

La exposición que Luna Bella tiene en torno a su trabajo genera intriga sobre su vida privada y es por eso que sobre este tema se le consultó en el podcats que conduce el influencer Rayito. La actriz fue interrogada sobre su profesión y cuán difícil resulta mantener en secreto su vida privada.

En este punto, Luna Bella analizó su situación y reconoció que la profesión que eligió podría traerle problemas a su familia. Sin embargo, remarcó que siempre ha buscado proteger “a mi mamá y a mis hermanos” y afirmó que se cuida de no tener hijos.

¿Qué es privado en la vida de Luna Bella?

Teniendo en cuenta lo expuesto, la actriz afirma que en su vida lo único privado es su familia ya que “en todo este tiempo que llevo en este ambiente nadie sabe quiénes son mis hermanos porque, obviamente, si yo me quemé en esto es para sacarlos adelante a ellos”.

Luna Bella remarcó que “si yo me embarro de mie... por qué voy a embarrar a mi familia”. Por lo tanto, puso el acento en que “siempre he protegido mucho a mi familia” y reflexionó sobre el presente del mundo como un motivo más por el que no desea tener hijos.

La actriz afirmó que “el mundo cada vez está peor” y se mostró muy reflexiva sobre lo que puede significar para un niño tener a una madre con la profesión que eligió. “No me gustaría traer a un niño a sufrir, y que cargara con los errores de su madre y sus actos”, manifestó Luna Bella ante la consulta de Rayito.