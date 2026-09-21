La denuncia de Catherine Mayran por agresión e intento de asalto y más, explicado Con Peras y Manzanas

La denuncia de agresión física e intento de asalto de Catherine Mayran, la mutimedallista mexicana; el conductor de plataforma que resultó gravemente herido tras una discusión de tránsito y el seguimiento al feminicidio de Claudia Tacoronte, la estudiante española de intercambio en la UAEM. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.