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Hechizo de Amor 2: Así reflexionaron Sandra Bullock y Nicole Kidman sobre la muerte de seres queridos

Durante la promoción de Hechizo de Amor 2, Sandra Bullock y Nicole Kidman compartieron sus impresiones sobre la muerte de seres queridos y el síndrome del nido vacío.

Hasta las grandes figuras de Hollywood han tenido que enfrentar al llamado síndrome del nido vacío; así lo compartieron Nicole Kidman y Sandra Bullock durante la entrevista que concedieron con motivo del estreno de Hechizo de Amor 2; pero, si hay algo que ambas tienen claro es que, aunque los hijos crezcan y tomen su propio camino, el vínculo con una madre nunca desaparece. ¡Aquí la entrevista completa!

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