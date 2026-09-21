Hechizo de Amor 2: Así reflexionaron Sandra Bullock y Nicole Kidman sobre la muerte de seres queridos

Hasta las grandes figuras de Hollywood han tenido que enfrentar al llamado síndrome del nido vacío; así lo compartieron Nicole Kidman y Sandra Bullock durante la entrevista que concedieron con motivo del estreno de Hechizo de Amor 2; pero, si hay algo que ambas tienen claro es que, aunque los hijos crezcan y tomen su propio camino, el vínculo con una madre nunca desaparece. ¡Aquí la entrevista completa!