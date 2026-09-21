“Ahora vomítalo": Exponen la GROSERÍA que Kunno le hizo a María Karunna en La Granja VIP (VIDEO)

La eliminación de María Karunna de La Granja VIP Segunda Temporada tiene inquietos a los integrantes, en especial a los que temen que su rivalidad con ella pueda perjudicarlos en la competencia. Y mientras los Granjeros debatían quién podría ser su Legado, Mónica Escobedo contó que la cantante pasó sus últimos días sentida con Kunno, pues un día que tomó una porción de más en la comida, el tiktoker le dijo que tenía que vomitarlo para reponerlo.