¡Pascal toma la delantera! Arrasa en la prueba y se convierte en finalista para el puesto del Capataz

Pascal dio el golpe de autoridad en la prueba del Capataz de La Granja VIP, pues fue el primero en llegar a la campana después de quebrar el jarrón, adelantándose a sus compañeros en una competencia llena de tensión.

El granjero consiguió avanzar rápidamente en el reto y, cuando finalmente logró romper el jarrón, corrió para tocar la campana y marcar su llegada. Sin embargo, el momento también generó incertidumbre, pues hacia el final de la prueba parecía que Pascal había sufrido un inconveniente con el objeto que utilizaba durante la dinámica. A pesar de ello, consiguió ser el primero en tocar la campana y ahora habrá que esperar para conocer si su ventaja se mantiene.