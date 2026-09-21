¡Dramático final! Revive todas las emociones del cierre trepidante del Sin Palabras
El primer episodio semanal del mejor juego del mundo mundial se llenó de polémica durante el decisivo turno de Viviann Baeza, ¡Revive el Sin Palabras completo!
El Favorito y el Pueblo retomaron la rivalidad en el primer episodio del Sin Palabras de la semana, donde un polémico punto en el turno de Viviann Baeza definió el destino del juego. ¡Revive todas las emociones del mejor juego del mundo mundial del 21 de septiembre 2026!