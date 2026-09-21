“Me echó al fuego": Rafa Mercadante reflexiona sobre su PLEITO con Julio Camejo en La Granja VIP (VIDEO)

Nadie veía venir esta rivalidad, pero Rafa Mercadante y Julio Camejo ya demostraron que sus estrategias son incompatibles en La Granja VIP. Y aunque el exconductor de “Escape Perfecto” sigue pensando que el más afectado fue él porque “lo echaron al fuego”, Fer Lozada platicó con él y le sugirió que para evitar problemas en el futuro, ya se quite la idea de que tiene que estar contando cosas del exterior y mejor se enfoque en hacer estrategia con lo que pasa en el programa.