“Que no esté de metiche": Manelyk no tolera estas actitudes de Pablo Montero en La Granja VIP (VIDEO)
Desde que entró a La Granja VIP, Pablo Montero había tratado de evitar los problemas, pero su comportamiento ya está haciendo enojar a Manelyk y otros Peones.
Pablo Montero ha estado muy cerca de Natalia Alcocer en La Granja VIP y esto podría generarle conflictos. Todo porque Manelyk y Kunno se molestaron con él porque consideran que no está haciendo bien sus labores, pues siempre desorden en la cocina y quiere involucrarse en actividades que no le corresponden.