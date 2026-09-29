“Estamos en el siglo XXI": Julio Camejo ESTALLA contra Carlos Trejo, luego de su salida en La Granja VIP por ser “machista”
Julio Camejo reprobó el “Legado” de Carlos Trejo, luego de su salida, ya que considera que el motivo por el que nominó a “La Bebeshita” fue por ser machista.
Julio Camejo le dijo a “La Bebeshita” que la acción que cometió Carlos Trejo al nominarla fue por ser machista ya que para Camejo la desición que el cazafantasmas tomó se basó en que Alexis estaba borracha y es mujer. De acuerdo con Julio, estamos en el siglo XXI y todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres.