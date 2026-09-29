“Estamos en el siglo XXI": Julio Camejo ESTALLA contra Carlos Trejo, luego de su salida en La Granja VIP por ser “machista”

Julio Camejo le dijo a “La Bebeshita” que la acción que cometió Carlos Trejo al nominarla fue por ser machista ya que para Camejo la desición que el cazafantasmas tomó se basó en que Alexis estaba borracha y es mujer. De acuerdo con Julio, estamos en el siglo XXI y todos tenemos los mismos derechos, tanto hombres como mujeres.