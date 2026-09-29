Venga La Alegría | Programa 29 de septiembre 2026 Parte 2 | Queen Buenrostro sacó los prohibidos, los mejores juegos y mucho más
Queen Buenrostro sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi, el debate que se armó a propósito de ‘El Juicio’ de Eugenio Derbez, los mejores juegos y mucha diversión. ¡Venga La Alegría!
Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de septiembre 2026, parte 2: Cox reveló detalles de su próximo show, Queen Buenrostro sacó sus mejores pasos en Gánale al Capi y repasamos lo mejor del Exatlón. También, el debate que se armó a propósito de ‘El Juicio’ de Eugenio Derbez. Además, jugamos Ultimátum, Sin Palabras y Los Récords de VLA. ¡Venga La Alegría!