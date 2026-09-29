Venga La Alegría | Programa 29 de septiembre 2026 Parte 1 | El zafarrancho que desató Eduin Caz, Carlos Trejo habló sin filtros de La Granja VIP y más

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 29 de septiembre 2026, parte 1: Marco Chacón rompió el silencio sobre el perdón de él y Maribel Guardia hacia Imelda Tuñón, Alessandra Rosaldo reveló si se subiría al ring con Victoria Ruffo y envió un mensaje a Jesse y Joy, Eduin Caz desató un zafarrancho en el aeropuerto, Gala Montes acusó de plagio a María José y Paty Cantú, Daniel Habif reveló qué debemos hacer ante los narcisistas e Irving Pineda explicó todo sobre Amílcar Olán y sus vínculos con Andy López Beltrán.

También, cómo lidiar con los nervios del primer encuentro sexual, lo que debes saber de los tres arcángeles de La Biblia, la receta de esquites de maíz pozolero con tuétano y el reencuentro de Lola Cortés con Yuridia. Además un efectivo tratamiento para tonificar el abdomen y lo que soltó Carlos Trejo, sin filtros, tras su paso por La Granja VIP Segunda Temporada. ¡Venga La Alegría!