Paulina Rubio le gana batalla legal a Colate y se define el futuro de su hijo

Tras un arduo proceso legal que se hizo público y expuso a toda la famila a críticas, finalmente se resolvió el juicio de Paulina Rubio y Nicolás Vallejo-Nágera “Colate” por la custodia de su hijo Andrea. Las autoridades le habrían dado la razón a la cantante al no encontrar motivos suficientes para que el joven se mudara a España junto a su padre y se aclararon varios señalamientos a su maternidad.