Sofía Castro se defiende de los ataques por su físico y aclara los rumores de su matrimonio
Luego de ser duramente criticada por una supuesta cirugía plástica, Sofía Castro ya dejó claro que aunque trata de que no le afecte, no permitirá burlas.
A pesar de que Sofía Castro siempre procura ignorar las polémicas, no piensa quedarse callada ante los ataques que recibe por su físico, admitió que hay veces donde se siente desgastada y espera que pronto exista mayor consciencia sobre esta situación. También aprovechó para desmentir las especulaciones de que su relación con Pablo Bernot está en crisis y aseguró que su esposo es muy comprensivo con su trabajo como actriz, mientras que ella respeta que quiera mantenerse alejado de los reflectores.