Sofía Castro se defiende de los ataques por su físico y aclara los rumores de su matrimonio

A pesar de que Sofía Castro siempre procura ignorar las polémicas, no piensa quedarse callada ante los ataques que recibe por su físico, admitió que hay veces donde se siente desgastada y espera que pronto exista mayor consciencia sobre esta situación. También aprovechó para desmentir las especulaciones de que su relación con Pablo Bernot está en crisis y aseguró que su esposo es muy comprensivo con su trabajo como actriz, mientras que ella respeta que quiera mantenerse alejado de los reflectores.