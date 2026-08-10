José Manuel Figueroa sigue adelante con la demanda a Imelda Tuñón por señalarlo públicamente
A la par del conflicto legal con Maribel Guardia, Imelda Tuñón también estaría por enfrentar una denuncia por sus declaraciones sobre José Manuel Figueroa.
José Manuel Figueroa ya dejó claro que no piensa retractarse de la denuncia contra Imelda Tuñón por haberlo señalado de un supuesto abuso a Julián Figueroa. Y es que a pesar de que se lamenta porque ya no podrá tener un acercamiento a su sobrino José Julián, considera que tiene que defenderse por su imagen como artista y como persona.