José Manuel Figueroa sigue adelante con la demanda a Imelda Tuñón por señalarlo públicamente

José Manuel Figueroa ya dejó claro que no piensa retractarse de la denuncia contra Imelda Tuñón por haberlo señalado de un supuesto abuso a Julián Figueroa. Y es que a pesar de que se lamenta porque ya no podrá tener un acercamiento a su sobrino José Julián, considera que tiene que defenderse por su imagen como artista y como persona.

