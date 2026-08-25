¿Cómo era Lancer de niño? ¡Así lo recordó al ver una TIERNA foto de su infancia! (VIDEO)
El cocinero le dio paso a la nostalgia y recordó cómo vivió su niñez... ¡tenía sueños muy diferentes ese entonces!
Lancer participó en una tierna actividad en la que, además, aprovechamos para conocer una tierna foto de cuando era niño... ¡la postal le despertó los recuerdos en pleno anfiteatro de MasterChef 24/7 y habló de su infancia, la cual estuvo llena de historias curiosas y un sueño que al final cambió!