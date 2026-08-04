Diabetes tipo 2, el enemigo silencioso de las mujeres: Todo lo que debes saber de este padecimiento

Juan Francisco Ortega Puy nos explica qué es una cirugía metabólica, los riesgos que tienen y quienes son aptos para poder someterse a una, también nos cuenta las diferencias entre este tipo de procedimiento y la cirugía bariátrica. Nuestro especialista invitado habla sobre los primeros síntomas que se pueden presentar si padeces diabetes tipo 2, por lo que si notas alguno de ellos debes ir inmediatamente al médico.