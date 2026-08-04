Venga La Alegría | Programa 4 de agosto 2026 Parte 2 | Samadhi Zendejas está muy enamorada, el Sin Palabras y lo mejor de Survivor México La Reliquia en Llamas

El programa de Venga La Alegría de este martes 4 de agosto estuvo muy completo y con entretenimiento garantizado. En la Zona de Espectáculos, Ricardo y Kristal nos contaron todo sobre el viaje de Samadhi Zendejas con Gabito Ballesteros, descubrimos que Rey Grupero está en la mira en Survivor México La Reliquia en Llamas, el equipo del “Pueblo” ganó el Sin Palabras y Camila de MasterChef 24/7 retó al Capi en un duelo de baile.