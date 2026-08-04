¡Las tribus de Survivor México La Reliquia en Llamas ya están planeando estrategias y una traición se acerca!

A pesar de que ya perdieron a dos de sus integrantes, los Jaguares no le temen a quedarse sin otro Sobreviviente y ya están orquestando la estocada final contra Rey Grupero en Survivor México La Reliquia en Llamas. Por otra parte, Anahí se arrepiente de intentar perjudicar a sus compañeros y afirma que está dispuesta a reconciliarse para romper la mala racha.