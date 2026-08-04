Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros presumen un viaje de ensueño a la playa, ¡más enamorados que nunca!
Aunque los artistas tienen agendas muy ocupadas, Samadhi Zendejas y su novio Gabito Ballesteros se dieron el tiempo para una escapada romántica a la playa.
Sin importarles todos los comentarios polémicos sobre su relación, Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros siguen disfrutando de su amor al máximo. Es por esto que no dudaron en compartir el viaje exprés que hicieron a la playa, mostrando que pasaron días de pura diversión entre ataredeceres y carreras en motos.