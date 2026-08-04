Venga La Alegría | Programa 4 de agosto 2026 Parte 1 | ¿El asalto a la casa de Karely fue un montaje?, Sherlyn estrena galán y una experta habla sobre la sexualidad en los jóvenes

El programa de este martes 4 de agosto en Venga La Alegría tuvo muchísima información, risas y entretenimiento. En la zona de Espectáculos, Karely Ruiz se pronuncio sobre los rumores de que ella fingió el robo a su casa para generar polémica y la vida sentimental de Sherlyn fue exhibida por su propio hijo. En la Mesa de Sexo, una experta nos habló sobre la importancia de la educación sexual en los jóvenes y quedó al descubierto una nueva rivalidad en MasterChef 24/7.

