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Jorge D’Alessio habla de una nueva oportunidad en el amor tras concluir 15 años de matrimonio con Marichelo

El músico sorprendió al hablar de su vida sentimental y dejó claro que esta nueva etapa llega con calma y sin culpas.

Jorge D’Alessio vuelve a estar en el centro de la conversación luego de reconocer que, tras concluir 15 años de matrimonio, se está dando una nueva oportunidad en el amor y habló de ella con buenos comentarios, describiéndola como una mujer de bonito carácter y madura. Además, negó que ella haya sido responsable de su divorcio con Marichelo y aseguró que su separación terminó en buenos términos. Incluso, contó que su propia hija le pidió revelar que se encuentra feliz en esta nueva etapa.

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