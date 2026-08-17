Jorge D’Alessio habla de una nueva oportunidad en el amor tras concluir 15 años de matrimonio con Marichelo

Jorge D’Alessio vuelve a estar en el centro de la conversación luego de reconocer que, tras concluir 15 años de matrimonio, se está dando una nueva oportunidad en el amor y habló de ella con buenos comentarios, describiéndola como una mujer de bonito carácter y madura. Además, negó que ella haya sido responsable de su divorcio con Marichelo y aseguró que su separación terminó en buenos términos. Incluso, contó que su propia hija le pidió revelar que se encuentra feliz en esta nueva etapa.