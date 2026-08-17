EN EXCLUSIVA: Arturo Carmona reacciona a las acusaciones contra Cibad Hernández, novio de Alicia Villarreal

Arturo Carmona rompió el silencio ante las recientes acusaciones que involucran a Cibad Hernández, actual pareja de Alicia Villarreal, señalado aparentemente por enviar mensajes a una mujer casada. Ante esta situación, el actor aseguró que se mantiene al margen y que desconoce lo que realmente está ocurriendo. Además, el actor sorprendió al revelar que no descarta la posibilidad de escribir un libro sobre su vida.