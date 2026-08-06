Revive lo mejor del Sin Palabras: EXPULSAN a Kike Mayagoitia y los equipos lo dan todo para ganar

Este jueves 6 de agosto, el juego del Sin Palabras en Venga La Alegría se vivió al límite y nadie se esperaba lo que pasaría, pues Kike Mayagoitia quedó expulsado por incumplir con las reglas y su equipo tuvo que seguir con esta desventaja. Y del lado contrario, la suerte favoreció al “Pueblo”, que llevan una semana de puras rachas positivas y están a nada de dominar el marcador.