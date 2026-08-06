MasterChef 24/7 entre polémicas: Luis destapa un secreto de Michelle y ¡Daniela otra vez salvada!

Ahora que la rivalidad entre Luis y Michelle ya está más que cantada, al cocinero no le importó revelar que su amiga NO soporta a Flor y hasta le pidió de favor afectarla con el Pin Negro. Y la que demostró que además de sus habilidades en la cocina también tiene muchísima suerte fue Daniela, que logró subir al balcón gracias a que Ramahá la escogió como su acompañante tras la victoria del equipo amarillo.