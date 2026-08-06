¡Peleas en Survivor México La Reliquia en Llamas! Azalia explota contra Abel y Rey Grupero queda eliminado

Tras un dramático Juego de Extinción, Rey Grupero se convirtió en el tercer ELIMINADO de Survivor México La Reliquia en Llamas y se despidió entre lágrimas de sus compañeros. La rivalidad entre Abel y Azalia es cada vez más fuerte y ya se dijeron de todo, pero nadie se esperaba que la conductora recibiría una pieza de la reliquia como regalo de una de sus aliadas.