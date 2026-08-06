¡Intensifica el sabor de tu carnita asada con esta receta de rub clásico del Chef Luis Rivas! (VIDEO)
El experto parrillero compartió una mezcla clave de condimentos para que tus cortes tengan una costra de delicioso sabor
Este jueves, los Chefs Adrián Herrera y Luis Rivas trajeron la parrilla hasta las instalaciones de MasterChef 24/7 para impartirle una clase particular a Lancer… ¡hasta compartieron una receta de rub para ponerle a la carne cruda y potenciar su sabor al momento de ponerla al fuego!