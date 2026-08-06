Conoce al PRIMER Granjero confirmado para La Granja VIP Segunda Temporada

Carlos Trejo se convierte oficialmente en el primer Granjero CONFIRMADO para La Granja VIP Segunda Temporada. En Venga La Alegría platicamos con el “cazafantasmas” y reveló que no le tiene miedo a esta nueva experiencia y hasta le emociona la convivencia con los animales, por lo que podríamos ver una faceta desconocida. También afirma que no está presionado por saber que Alfredo Adame, su mayor rival, es el campeón vigente.