Venga La Alegría | Programa 6 de agosto 2026 Parte 1 | Nuevos detalles del robo a Karely Ruiz, la receta de estofado de res y cómo prevenir estafas

Este jueves 6 de agosto, Venga La Alegría estuvo repleto de información de los famosos en la Zona de Espectáculos, con los avances del asalto a Karely Ruiz y el pleito legal que enfrenta Laura Zapata. En la cocina, Ismael Zhu nos compartió una deliciosa receta para hacer estofado de res, mientras que la pequeña Naty de MasterChef Junior nos enseñó a preparar pizzas de ositos y donas de manzanas.