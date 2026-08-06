Receta de mini pizzas y donas de manzanas: los snacks más deliciosos para preparar en vacaciones
Aprovecha los últimos días de vacaciones para consentir a tus hijos con una comida deliciosa y saludable con las recetas de Naty, ganadora de MasterChef Junior.
La pequeña Naty de MasterChef Junior visitó el foro de Venga La Alegría para enseñarnos sus mejores recetas de snacks riquísimos y fáciles de hacer. Se trata de unas mini pizzas con caras de ositos hechas con tortillas de harina, jamón y queso. Y para el postre, una versión saludable de las clásicas donas de chocolate, pero en lugar de pan, hechas con rodajas de manzanas.