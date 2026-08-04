¡La mejor catadora de jugos! Daniela gana reto exprés de la Chef Lili Cuéllar y un beneficio (VIDEO)

Este martes, seis cocineros de MasterChef 24/7 pusieron a prueba su paladar con el reto exprés de bebidas de la Chef Lili Cuéllar... ¡todos hicieron su mejor intento, pero Daniela fue la cocinera que adivinó el mayor número de ingredientes que tenían los jugos misteriosos y con ello ganó un beneficio CLAVE para la gala de hoy!

