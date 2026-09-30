“Voy por el otro perro": Azalia Ojeda revela a quién piensa nominar en La Granja VIP por una FUERTE discusión que tuvieron

Azalia Ojeda reveló este miércoles 30 de septiembre en La Granja VIP que piensa nominar a Pablo Montero ya que el pasado martes el Granjero tuvo un comportamiento muy duro con ella. Además de esto “La Negra”, mencionó que él se ha dejado manipular por Natalia Alcocer; pareja que actualmente les está haciendo la “ley del hielo” a todos en la Granja porque no les hablan.