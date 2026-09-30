“Eres plato de segunda mesa": Manelyk provoca PELEA de Bebeshita y Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP (VIDEO)
Luego de que pasaron su primera noche juntos, Bebeshita se enojó con Kevyn Contreras por culpa de Manelyk y todos en La Granja VIP notaron su molestia.
El shippeo entre Bebeshita y Kevyn “Bicolor” en La Granja VIP atraviesa su primera crisis. Y es que luego de la romántica veleada que tuvieron, todo se salió de control cuando Manelyk se puso a jugar con el comediante y, a modo de broma, le prometió darle un beso en la boca, lo que provocó la molestia de su amiga. Además, Julio Camejo quiso consolarla y terminó ganándose burlas porque le dijeron que solo sería el plato de segunda mesa en esta situación.