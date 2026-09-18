¡Así se vivió la presentación de la tercera temporada de Dra. Lucía!

¡El misterio y el drama están de regreso con una nueva temporada de Dra. Lucía! Marimar Vega contó qué hace tan especial a esta historia y compartió sus impresiones sobre la incorporación de Itatí Cantoral. Por su parte, Adrián Ortega, director general de contenidos de TV Azteca, aseguró que esta temporada llevará la historia a un nuevo nivel. ¡No te pierdas el estreno este lunes 28 de septiembre por las pantallas de Azteca 7!