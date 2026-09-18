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"¡Nominación directa!”, Ricardo Casares estalla y exige un castigo ejemplar para Pascal y Kevyn ‘Bicolor’ en La Granja VIP

La controversial ‘broma’ de Kevyn ‘Bicolor’ a Natalia no sólo encendió a Pascal en La Granja VIP; Ricardo Casares, Flor Rubio, Sergio Sepúlveda, Kike Mayagoitia y Luz Elena, también reaccionaron.

Mono’ eligió a Niurka en la dinámica de ‘Echar Tierra’, Niurka se defendió de Kunno, Natalia le reclamó a Kevyn ‘Bicolor’ y le puso un límite sobre sus chistes y Pascal estalló contra Kevyn ‘Bicolor’. Revive los mejores momentos de La Granja VIP Segunda Temporada del 17 de septiembre 2026.

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