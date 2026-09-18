Kunno se baña al aire libre, con agua fría, entre cabras y borregos

Las reglas que deben seguir los Peones son sumamente estrictas y una de ellas marca que deben bañarse en un área específica y no usar el baño de los Granjeros. El día de ayer, Kunno rompió dicha regla y todos fueron sancionados, por lo que se les quitaron casi 10 mil pesos de su presupuesto, así que este día, el Peón tuvo que tomar su ducha al aire libre, acompañado de los borregos y cabras.