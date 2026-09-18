“Te vi que estabas obedeciéndolo”: Niurka se desespera con Kevyn por seguir órdenes de este granjero

Niurka tuvo un fuerte intercambio con Kevyn “Bicolor” después de verlo obedecer las indicaciones de un granjero dentro de La Granja VIP. La vedette cuestionó que Kevyn permitiera que otra persona tomara ese tipo de control sobre sus acciones y le pidió poner un alto. Durante el regaño, Niurka fue directa y le lanzó una contundente frase: “Ya te agarró de pendejo”, mientras le explicaba que tenía que dejar de permitir esa situación. Para Niurka, Kevyn debía marcar límites y tomar sus propias decisiones en lugar de seguir las órdenes que recibía. El momento dejó claro que la convivencia entre los granjeros también puede generar fuertes llamados de atención.