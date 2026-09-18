¡Prepárate para el simulacro de este 19 de septiembre! Todo explicado Con Peras y Manzanas

La detención de Francisco Javier ‘N’, presunto feminicida de la estudiante española en la UAEM Claudia Tacoronte; graban a un sujeto acosando y agrediendo a una menor en el Estado de México; y lo que debes saber del segundo simulacro nacional del año este 19 de septiembre a las 12 del día. Todo explicado Con Peras y Manzanas por Sergio Sepúlveda.