Pascal, Fer Lozada y Mono Osuna anuncian SHOW SOLO PARA MUJERES en La Granja VIP

Pascal, ‘El Mono’ Osuna y Fernando Lozada aprovecharon un momento de convivencia en La Granja VIP para mandar saludos y cariños a sus parejas. Entre bromas, los tres comenzaron a imaginar cómo sería organizar un espectáculo pensado especialmente para mujeres, aunque con una condición muy particular: tendría que ser mucho más económico. La ocurrencia provocó risas entre los granjeros, quienes jugaron con la idea de ofrecer un show para consentir al público femenino sin gastar demasiado. Mientras recordaban a sus parejas, Pascal, Mono Osuna y Fernando Lozada demostraron su lado más divertido y hasta dejaron sobre la mesa una peculiar propuesta que seguramente tendría público dentro y fuera de la granja.