¿Pausa por brote psicótico? Natanael Cano interrumpe su carrera por temas de salud mental

Natanael Cano hará una pausa en su carrera, así lo informó su familia mediante un comunicado. El anuncio ocurre entre fuertes rumores de un posible brote psicótico del cantante luego de las polémicas publicaciones que aparecieron en sus redes sociales durante días recientes. En uno de los videos que causaron desconcierto entre sus seguidores, aparece arrojando piedras contra una camioneta aparentemente de su propiedad. Aquí todos los detalles.