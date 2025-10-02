“Quien sea responsable...pague sus consecuencias”, Edwin Luna niega encubrir a su hermano acusado de violación
Entre lágrimas, Edwin Luna rompió el silencio y se pronunció sobre las acusaciones que ha recibido por encubrir a su hermano, quien enfrenta una denuncia por violación. El vocalista de La Trakalosa lanzó un mensaje directo a quienes lo atacan.
