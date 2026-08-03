EXCLUSIVA: El abogado de Alicia Villarreal habla de la DEMANDA MILLONARIA contra la cantante

Alicia Villarreal atraviesa un momento muy complicado por la demanda que un extrabajador habría presentado por un supuesto despido injustificado. Al respecto de este tema tan delicado, Gerardo Rincón, abogado de la cantante, mencionó que están tratando de demostrar que esta persona no trabajó directamente con su representada y para resolver el embargo para garantizar el pago de una indemnización de 11 millones de pesos.