¿Las pantallas son malas para los niños? Las recomendaciones de entretenimiento saludable para tus hijos

El foro de Venga La Alegría recibió a Ofelia Salinas, especialista en habilidades socioemocionales, quien habló sobre el uso de las pantallas en los niños. De acuerdo con los dichos de la experta, no es estrictamente necesario prohibir los dispositivos, sino que se requiere establecer límites y horarios saludables. También habló de la importancia de tener actividades en familia y al aire libre, pues es una forma de convivencia y entretenimiento saludable.

