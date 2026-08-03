Ideas de outfits de moda urbana para jóvenes; looks en tendencia 2026
El estilo urbano viene con todo en este verano 2026 y Kristal Silva nos enseñó cómo combinar estampados y siluetas para un look muy llamativo.
La moda no tiene límites y la seguridad es el mejor accesorio para arrasar con cualquier atuendo. Es por esto que en Ponte Bonita, Kristal Silva presentó una pasarela de estilo urbano de la mano de una marca mexicana que apuesta por estampados extravagantes y combinaciones que salen de lo tradicional para un look en tendencia este verano 2026.