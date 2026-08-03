¡La semana arrancó con todo! Revive los mejores momentos del Sin Palabras
Los equipos del Sin Palabras vienen con toda la actitud de coronarse como ganadores de agosto y se esforzaron al máximo para tener el mayor puntaje posible.
Acumular puntos es imprescindible para conseguir la tan anhelada victoria mensual y en este primer juego de agosto 2026, los integrantes de los equipos del “Pueblo” y “Favorito” se enfrentaron en una jornada con muchas risas y espíritu competitivo. ¿Quién ganará? ¡Descubre lo mejor del Sin Palabras!