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¡La semana arrancó con todo! Revive los mejores momentos del Sin Palabras

Los equipos del Sin Palabras vienen con toda la actitud de coronarse como ganadores de agosto y se esforzaron al máximo para tener el mayor puntaje posible.

Acumular puntos es imprescindible para conseguir la tan anhelada victoria mensual y en este primer juego de agosto 2026, los integrantes de los equipos del “Pueblo” y “Favorito” se enfrentaron en una jornada con muchas risas y espíritu competitivo. ¿Quién ganará? ¡Descubre lo mejor del Sin Palabras!

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