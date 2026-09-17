"¡Me deprimí por tres meses!”, Eugenio Derbez rompe el silencio sobre El Juicio, la nueva serie dramática
En exclusiva, Eugenio Derbez compartió los detalles de El Juicio, la nueva serie dramática que mantendrá las emociones a flor de piel. Aquí los detalles.
¿Qué harías si tu hijo fuera sospechoso de haber cometido un horrendo crimen? ¿Qué harías si tu hija fuera la víctima? Esta es la historia que se plantea en El Juicio, la serie que Eugenio Derbez actúa y produce junto a Pedro Alonso, donde las emociones están a flor de piel. ¡Checa la entrevista exclusiva que le concedieron a Gabriel Hernández!