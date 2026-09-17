¡Justicia! Mariana Garza envió un mensaje a Sasha Sokol y a Paulina Rubio tras sus respectivos procesos legales
Mariana Garza celebró que a Paulina Rubio y a Sasha Sokol, sus excompañeras en Timbiriche, se les haya hecho justicia en Florida y en México, respectivamente.
Mariana Garza, amiga y compañera de Sasha Sokol, quien denunció a Luis de Llano por abuso, y Paulina Rubio, quien enfrentó una batalla legal con el padre de su hijo por la custodia del menor, celebra que a las cantantes se les haya hecho justicia en México y Florida. Además, reveló lo complicado que fue para Sasha vivir todo el proceso que dejó un precedente legal.