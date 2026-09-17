"¡No está haciendo brujería!”, Luz Elena y Flor Rubio defienden a Niurka de Mane, Kunno, Bebeshita y Azalia en La Granja VIP
Tras los polémicos y perturbadores señalamientos hacia Niurka, Flor Rubio y Luz Elena alzaron la voz para defender a la actriz cubana en La Granja VIP.
¿Todos contra Niurka? Niurka y Bebeshita se volvieron a enfrentar en La Asamblea, Kunno le pidió a Niurka no tocarlo y le dejó claro dónde está su lealtad y Azalia también se le fue encima a la actriz cubana. Revive los mejores momentos de La Asamblea de La Granja VIP del 16 de septiembre 2026.