"¡No está haciendo brujería!”, Luz Elena y Flor Rubio defienden a Niurka de Mane, Kunno, Bebeshita y Azalia en La Granja VIP

¿Todos contra Niurka? Niurka y Bebeshita se volvieron a enfrentar en La Asamblea, Kunno le pidió a Niurka no tocarlo y le dejó claro dónde está su lealtad y Azalia también se le fue encima a la actriz cubana. Revive los mejores momentos de La Asamblea de La Granja VIP del 16 de septiembre 2026.